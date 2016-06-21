Чтобы поощрить мусульман читать Коран индонезийская компания Pertamina предлагает 2 литра за каждую главу

Чтобы поощрить мусульман читать Коран в месяц поста индонезийская государственная компания Pertamina предлагает каждому 2 литра бензина бесплатно за каждую главу Священного Корана.

Для удобства обладателей мопедов, самого распространенного транспортного средства в Индонезии, на фирменных заправках организованы специальные места для молитвы, здесь же висят плакаты, рекламирующие бесплатное топливо за чтение Корана, пишет The Siasat Daily.

Житель Джакарты Моетаваккир (Moetawakkir) уже дважды получал бензин за 30-минутное чтение Корана.

«Все мы знаем, что добрые дела вознаграждаются. Если читать здесь Коран каждый день, то до конца месяца можно прочитать его весь и при этом всегда иметь полный бензобак», — говорит он.

Что касается организаторов, то своей акцией, которая продлится до конца рамадана, они хотят пропагандировать ислам в обществе.

«Мы хотели бы показать, что ценим тех, кто любит читать Коран. Мы выдаем два литра бензина за каждую прочитанную главу», — говорит директор одной из заправок Pertamina Ариф Будиман (Arif Budiman).