Союз европейских мусульман считает, что "европейский ислам" - политическая идея

Союз европейских мусульман (EMU) считает, что «европейский ислам», называемый «реформаторами» «противоядием от экстремизма и самоизоляции мусульманских общин» (в частности, в Западной Европе), является сомнительным термином и политическим лозунгом, который требует критической переоценки.

Организация напоминает европейским мусульманам и широкой общественности, что так называемый «европейский ислам» в настоящее время служит орудием создания политического и идеологического давления на мусульманские общины на европейском континенте.

EMU утверждает, что следует говорить об исторической, культурной и – прежде всего – духовной реальности, которая столетиями существовала во многих уголках европейского континента.

«От Аль-Андалуса до Южной Италии, от Южной Франции до крымского побережья, от Греции до просторов европейской части России – на протяжении долгих периодов времени ислам и мусульмане были ключевыми элементами европейского духа и европейской реальности», говорится на сайте EMU.

Союз европейских мусульман выступает за такое представление о европейских мусульманах, которое было бы сформировано европейским опытом, что позволяет им предложить свой особый опыт и горизонты всемирной мусульманской умме. По мнению EMU, это возможно благодаря их особой истории, не похожей на их историю в других уголках мира, и неизменно локальной ориентации любой мусульманской идентичности.

Кроме того, EMU со своей программой призывает признать местные и региональные вызовы:

«Если мы хотим успешно и плодотворно на них ответить, мы должны принять особые требования и условия этого континента. Кроме того, мусульмане крайне нуждаются в изучении и понимании интеллектуального и духовного наследия Европы – от Гераклита до Рильке – чтобы быть в состоянии построить мосты, соединяющие их с немусульманскими обществами вокруг них».

"Ислам для всех!"