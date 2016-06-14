В Пакистане мусульмане строят церковь для соседей-христиан

Жители деревни в северо-восточной провинции Пакистана Пенджабе собирают средства в помощь соседям-христианам на строительство церкви, сообщает The Muslim News.

Провести подобную благотворительную акцию предложила группа мусульман из деревни близ Фейсалабада незадолго до Пасхи, объясняет местный священник Афтаб Джеймс (Aftab James).

В их деревне живет всего 20 христианских семей, но у них нет храма, поэтому в воскресные и праздничные дни они проводят богослужения у кого-нибудь дома или в арендованных помещениях.

«Мы благодарны нашим мусульманским братьям за этот прекрасный жест», — сказал священник.

Теперь небольшая христианская община с нетерпением ожидает открытия церкви.

«Сначала я даже не поверил, что руководители мусульманской общины собираются построить нам церковь, но уже через месяц началась стройка, и теперь наша давняя мечта станет реальностью», — рассказал христианин Фариад Масих (Faryad Masih).

Христиане составляют примерно 3% от 180-миллионного населения Пакистана, более половины общины протестанты, остальные — католики.

Будучи крупнейшим религиозным меньшинством в стране, христиане представлены в правительстве и сенате Пакистана, а также в местных органах власти.

Мусульмане уже собрали на строительство около 150 000 рупий (примерно 1500 долларов), что составляет примерно пятую часть всего бюджета проекта.

По словам местного мусульманского филантропа Миана Эджаза (Mian Ejaz), в часовне будет помещение для богослужений и одна комната.

«У нас в деревне 4 мечети и ни одного христианского храма, большинство христиан бедны, у них нет денег на то, чтобы самим строить церковь, — говорит Эджаз.— Мы хотим сказать миру, что Пакистан – это не страна экстремистов... это страна людей, которые верят в толерантность и гармонию».

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