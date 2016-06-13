В Малайзии закрыли авиакомпанию, совершавшую рейсы по нормам шариата
Департамент гражданской авиации Малайзии остановил работу малайзийской авиакомпании Rayani Air, первой из перевозчиков запустившей рейсы, соответствующие предписаниям шариата, сообщает агентство Франс Пресс.
Малайзийский авиарегулятор начал расследование в отношении Rayani Air в апреле текущего года после жалоб со стороны пассажиров и властей из-за задержек или отмены рейсов в последнюю минуту. После "расследования управления делами и аудита безопасности" департамент гражданской авиации аннулировал сертификат эксплуатанта перевозчика. Как заявил глава ведомства Азхаруддин Абдула Рахман, власти приняли решение прекратить работу авиакомпании, потому что "порядок и безопасность авиаотрасли имеет первостепенное значение".
В декабре авиакомпания Rayani Air выполнила первый рейс, проведенный в полном соответствии с предписаниями шариата. В соответствии с исламским сводом правил, на борту этого самолета подавали только халяльные блюда, никакой свинины и алкоголя. Бортпроводницы обязаны были носить головной платок, а не являющиеся мусульманами члены экипажа должны были прилично одеваться. Помимо прочего, перед полетом на борту самолета совершалась молитва.
Государственной религией в Малайзии является ислам, который исповедуют примерно 60% от ее 28-миллионного населения, однако мусульманами в этой многонациональной стране являются преимущественно малайцы. Христиан в Малайзии около 9%, в основном это этнические китайцы и индийцы.