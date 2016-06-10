Государственный департамент США призвал Турцию уважать собор Святой Софии в Стамбуле и высказался против действий правительства Турции по превращению собора в мечеть, пишет газета "Этнос".

"Соединенные Штаты признают собор Святой Софии как памятник особого значения. Мы призываем правительство Турции сохранить собор Святой Софии таким образом, который уважает традиции и сложную историю", — заявил заместитель пресс-секретаря госдепа Марк Тонер.

По решению президента Турции Тайипа Эрдогана, во время месяца мусульманского поста Рамадан ежедневно в Святой Софии стали читать Коран, а молитву из византийского собора транслирует государственный телеканал TRT. Это произошло впервые с 1934 года, когда здание по декрету основателя современного турецкого государства Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Министерство иностранных дел Греции осудило как регрессивное и граничащее с фанатизмом решение властей Турции на протяжении Рамадана читать Коран в соборе Святой Софии в Стамбуле.

МИД Греции назвал действия Анкары граничащими с фанатизмом и заявил, что мусульманские обряды в памятнике всемирного культурного наследия непонятны и являются проявлением неуважения и отсутствия связи с реальностью, а также несовместимы с современными демократическими и светскими обществами.

МИД Турции в свою очередь назвал неприемлемым заявление МИД Греции и обвинил Афины в том, что они не дают разрешения на строительство мечети в греческой столице и нарушают религиозные права турецкого меньшинства в западной Фракии.

РИА Новости