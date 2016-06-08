Европейский суд решил, что работодатель может устанавливать запрет на ношение хиджаба на рабочем месте

Европейский суд пришел к выводу, что работодатель может устанавливать запрет на ношение хиджаба на рабочем месте. Об этом говорится в заключении суда Евросоюза. Документ касается дела Самиры Ахбиты — мусульманской женщины, которая работала регистратором в бельгийском отделении британской компании G4S PLC. Проработав в фирме три года, она попросила разрешения носить хиджаб на работе, однако была уволена, передает РБК.

Ахбита оспорила решение в бельгийском суде, требуя возмещения ущерба. Бельгийский кассационный суд — апелляционный суд, в котором скоро начнется рассмотрение дела, попросил высшую инстанцию суда ЕС — Европейский суд разъяснить правила союза, касающиеся дискриминации.

По мнению адвоката в суде ЕС Юлианы Кокот, которая написала разъяснение для бельгийского суда, запрет на ношение хиджаба не представляет собой прямую дискриминацию по религиозному признаку, если он основан на корпоративной политике компании, запрещающей выражение политических, философских и религиозных символов на рабочем месте.

sedmitza.ru