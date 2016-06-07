Как постятся приверженцы ислама, сколько длится лунный месяц и что означает имя Рамзан

Вечером 5 июня начался священный месяц поста — Рамадан.

Что такое Рамадан?

Священный Рамадан — месяц лунного мусульманского календаря. В месяц Рамадан людям был ниспослан Коран, так что для мусульман это особое время.

В этот месяц предписан ежедневный пост, а также усердие в исполнении обрядов поклонения Всевышнему, духовном совершенствовании, добрых делах.

В российских мусульманских регионах пост называется "ураза", отсюда выражения "держать уразу" (поститься), "отпустить уразу" (закончить пост вечером), "Ураза-Байрам" (праздник разговения).

Есть ли разница между словами Рамадан, Рамазан и Рамзан?

Да, это одно и то же слово, разница в произношении вызвана особенностями арабской фонетики. Что касается значения слова "рамадан", то оно происходит от "рамда" (رمضاء) — "палящий зной" — и от выражения "рамида ас-саим" (رمض الصائم) — "когда постящийся чувствует жажду в горле и жару".

Среди мусульман встречаются имена Рамазан, Рамадан, Рамзан, Рабадан, Лабазан — все это разные формы одного имени, восходящего к названию священного месяца.

Как постятся мусульмане?

Мусульмане постятся несколько иначе, чем это делают современные христиане и иудеи. Во время поста последователи ислама отказываются не только, к примеру, от мяса и яиц, но даже от огурцов и помидоров. Скажем прямо: мусульмане во время поста вообще ничего не едят и даже не пьют. Более того, не вступают в половые отношения.

Пост продолжается целый месяц, но только в светлое время суток — с утренней молитвы (намаза) и до вечернего азана (призыва на намаз). Летом этот период довольно длительный, зимой короче. С наступлением темноты на стол мусульманина возвращается его повседневное меню, а в его спальню — радости семейной жизни без каких-либо дополнительных ограничений.

Что еще должен делать постящийся?

Во время Рамадана следует сдерживать свой нрав, вести себя благородно, стараться выйти на новый уровень самосовершенствования во всем, совершать благие поступки: делать приятное родственникам и соседям, помогать обездоленным, радовать свою семью, проявлять социальную активность, чтобы улучшить жизнь общества, учиться и передавать знания другим.

Одно из самых благих дел — накормить постящихся после заката. Это приравнивается к самому посту.

Лейла Наталья Бахадори, "Это Кавказ".