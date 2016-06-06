Мусульмане вступают в месяц поста Рамадан

Согласно исламскому вероучению первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду именно в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной около Мекки пещере Хира.

Пост длится месяц по мусульманскому календарю, который является лунным. В течение всех его дней верующим предписано полностью воздерживаться от еды и питья в течение всего светлого времени суток.

Вечером верующие совершают разговение, которое называется ифтар. Вечернее разговенье — благословенное время, поэтому на него стараются пригласить родственников, близких друзей и соседей и считается, что мусульманин, устроивший угощение, может рассчитывать на прощение грехов и место в раю. Часто на ифтар приглашается мулла.

По окончании поста верующие отмечают праздник Ураза-байрам, который в этом году приходится на 5 июля.

РИА Новости