В Пакистане девушку сожгли заживо за отказ выйти замуж (рос.)

У Пакистані померла жінка після того, як її катували та спалили, оскільки вона відмовилася від пропозиції вийти заміж, повідомляють її родичі і поліція.

На 19-річну Марію Садаґат 31 травня напала група людей у селі на околицях Ісламабада.

«Її сильно катували і спалили живою, – повідомив дядько дівчини Абдул Басіт. – Ми її відвезли до шпиталю в Ісламабаді, але від отриманих ран вона померла».

За словами Басіта, на його племінницю напав директор приватної школи, де вона раніше працювала, разом з його спільниками, після того, як вона відмовилася вийти заміж за його сина.

За повідомленнями поліції, одного з нападників затримали.

У Пакистані рішення жінок щодо кохання чи заміжжя часто робить їх мішенями для нападу.

radiosvoboda.org