В этом году месяц Рамазан ориентировочно начнется 6 июня.

На 27-ю ночь священного месяца, то есть в ночь на 2 июля, будет Кадыр тун (ночь предопределения). Праздник Орозо айт, предположительно, состоится 6 июля.

Точную дату Духовное управление мусульман Кыргызстана и Совет улемов должны были установить путем наблюдения за Луной.

Рамазан является самым важным месяцем для мусульман всего мира.

Орозо (священный месяц Рамазан) — месяц священного поста для мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также не угодных Богу деяний. Пост начинается с начала зари с молитвы, посвященной восходу солнца, и заканчивается после захода солнца вечерней молитвой. В месяц Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами.

Sputnik Кыргызстан