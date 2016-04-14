Что говорит об эмоциях ислам?

Последнее время выдалось особенно напряженным. Я переживала, грустила, радовалась. Эмоции сменялись другими. Под конец дня я чувствовала себя изнуренной физически и умственно от буйства эмоциональных красок, которые переживала на протяжении дня.

Возмущение, безразличие, радость, грусть, досада, оскорбленность… В суете ежедневной жизни мы переживаем кучу эмоций, приятных и не очень. И это все натолкнуло меня на мысль: почему Всевышний их создал? Почему у нас есть эмоции? Существует ли какая-либо связь между эмоциями и исламом?

Не переживать эмоции невозможно. Человек не может выбирать чувствовать ему или нет. В этом он не наделен свободой выбора. Но Аллах наделил его свободой выбирать, как ему распоряжаться с ними. Мы часто упускаем важность эмоций, а ведь они не только влияют на нашу жизнь, равно как на то, как мы выстраиваем свои отношения с другими. Мы никогда не забываем, что заставил нас чувствовать тот или иной человек.

Во-первых, важно осознавать, что Аллах создал человека переживающим разнообразные эмоции и эти эмоции являются благословением Аллаха и Его же испытанием. Мы любим, радуемся, восхищаемся, предвкушаем, удивляемся – все это приносит нам удовольствие, и делает нас живыми. Вторые же – волнение, гнев, досада, обида не приносят нам радости и являются испытанием на прочность. Пойдет ли человек на поводу у своей эмоции-нафса, или же проявит смиренность и будет помнить об Аллахе. Во-вторых, если Аллах Субхану ва Тааля создал эмоции, то они должны служить на нашу пользу. Для некоторых людей, чувства – это проявление слабости, которое нужно подавлять. Но они созданы Аллахом и вложены в нас с определенным смыслом. С эмоциями нужно бороть=ся, работать и направлять, а не подавлять или игнорировать.

Ислам ценит человеческие чувства и ислам дает предписания как справляться с разными чувствами. Например, когда мужчина пришел к посланнику Аллаха (мир ему) и сказал о том, что собирается жениться на девушке из числа ансаров, которую он никогда не видел, на что пророк (мир ему) сказал пойти и посмотреть на нее. Когда жена Ибн Сабита попросила развода, сказав: «У меня нет претензий к его религиозности или нравственности. Однако я не могу больше терпеть его [у меня непреодолимое чувство неприязни к нему; боюсь, что не смогу уже больше оставаться покорной и послушной ему]», пророк (мир ему), уважая и ценя ее чувства разрешил ей развестись с ним. В Коране Аллах говорит, что вернул Муса его маме, «чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печалилась».

Теперь, что касается контролирования эмоций, этот процесс состоит из двух компонентов:

• Способность переживать эмоции.

• Способность контролировать их.

Неспособность контролировать свои эмоции приводит к психологическим нарушениям. Например, рассмотри такую эмоцию, как страх, и то, как пророк (мир ему) справлялся с ним. Страх – очень сильная эмоция, в результате которой начинается вырабатываться большое количество энергии от предстоящей опасности. Во времена пророка была одна самая большая опасность, из-за которой возникал страх: это война. Пророк Мухаммад (мир ему) представлял прекрасный пример того, как надо контролировать свои эмоции и не терять самообладания. Страх лишь является предупреждающим знаком об опасности, и вместо того, чтобы первым нападать на врага, или оставаться дома, он надевал доспехи и защищался, пока Аллах не рассудит его с его врагами. Страх – это важная эмоция, которая вызывает у нас осторожность. Мы не должны позволить страху охватить нас, но в то же время не должны подавлять его в себе и игнорировать, подобно другим эмоциям.

В каждую вещь Аллах вложил свою мудрость и предназначение, в том числе в чувства и эмоции. Принимайте их как часть своей природы, работайте с ними, направляйте их, развивайте благие и контролируйте негативные. Человек должен использовать дарованные его душе чувства ради довольства Создателя. Эмоции не должны выбивать его из колеи, а наоборот, побуждать к благим поступкам. Что же касается ситуаций, которые нам не подвластны, принимайте их как часть воли Всевышнего. Развивайте в себе чувство благодарности Аллаху. Чем больше мы благодарим Аллаха за то, что есть, тем меньше мы расстраиваемся из-за того, чего у нас нет.

Сайда Хайат, islam-today.ru