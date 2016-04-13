Вышло в свет исследование украинского ученого "Ислам в Украине: история и современность"

Вышло в свет исследование украинского ученого Михаила Якубовича — книга под названием «Ислам в Украине: история и современность». Об этом сообщает «Ислам в Украине».

Более 250 страниц монографии охватывают период от раннего средневековья до наших дней, они посвящены появлению и становлению исламских общин в Украине. Отдельные разделы касаются исламской культуры − рукописных книг, мечетей и т. п.

«Охватить всю историю Ислама в Украине очень сложно, − рассказал автор книги.− Дело в том, что есть много забытых и малоисследованных ее страниц, поэтому работы здесь хватит целому научному институту на несколько лет. Уже давно пришло время готовить многотомное издание, но, честно говоря, я не вижу каких-то существенных усилий украинских исследователей в этой области. Поэтому и издал вот такую вещь самостоятельно как своеобразный итог нескольких лет исследования.

Ислам − это традиционная религия на украинских землях. Я убежден, что пренебрегать этой частью нашей истории, особенно в условиях, когда нависла угроза над украинской Степью, когда оккупирован Крым − это просто преступление».

Предисловие к книге написал муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейх Саид Исмагилов.

Как утверждают в Украинском центре исламоведческих исследований, средства, вырученные от продажи книги, пойдут на волонтерскую помощь военным госпиталям и детским домам.

Книга издана в марте, и в апреле проходит ее презентация в разных городах Украины: Одессе, Львове, Житомире, Киеве.