Сирийские алавиты дистанцировались от политики действующего президента Сирии Башара Асада

Ряд лидеров алавитской общины Сирии призывают не связывать с ними преступления режима Асада. Об этом говорится в восьмистраничном документе, который цитирует Русская служба ВВС.

По информации издания, авторы документа выступают за отделение религии от государства и за равенство представителей всех религий перед законом.

В документе, названном "декларацией реформирования индентичности", подчеркивается, что алавизм не является ответвлением шиитского ислама, община алавитов - третья по численности в исламе после суннитов и шиитов.

Также авторы "декларации" заявляют, что намерены противостоять межрелигиозной розни и готовы бороться за равенство и свободы. Лидеры алавитов считают, что правление Башара Асада, должно оцениваться, исходя из критериев демократичности и защиты основных прав граждан. Тот факт, что Асад является членом алавитской общины, не должен влиять на объективность оценки, считают авторы документа.

Алавизм часто называют ответвлением шиитского ислама, хотя он является эклектической религией и включает элементы христианства. К алавитам принадлежит семья президента Сирии Башара Асада. Традиционными сторонниками Асада также являются именно алавиты.

Гражданская война в Сирии фактически является конфликтом между алавитами, которым принадлежат ключевые посты в правительстве и армии Сирии, и суннитскими повстанцами.

При отце Башара Асада - Хафезе Асаде - члены алавитской общины контролировали армию и спецслужбы. При Башаре Асаде, который женился на представительнице суннитского рода, ситуация несколько изменилась, но все равно основное руководящие посты в армии и правительстве остались за алавитами.

До начала гражданского конфликта в Сирии число алавитов составляло 10-12% всего мусульманского населения страны.