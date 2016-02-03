14-летняя мусульманка может стать первой балериной в хиджабе
14-летняя Стефани Курлоу из Австралии готовится исполнить свою заветную мечту – девочка может стать первой балериной-мусульманкой.
К тому же, юная танцовщица не хочет отказываться от ношения хиджаба.
История Стефани облетела весь мир.
Родители девочки – отец-австралиец и мать-россиянка – приняли ислам 5 лет назад. В строгих мусульманских правилах они воспитали и собственную дочь.
Стефани решила, во что бы то ни стало, стать первой балериной-мусульманкой.
Отказываться от религии девочка не намерена, поэтому хочет танцевать в хиджабе. Стефани уверена: вера искусству не помеха.
Для того чтобы исполнить свою мечту, 14-летней мусульманке требуется 10 тыс. долларов. У семьи Стефани таких денег нет.
14-летняя мусульманка открыла на сайте LaunchGood сбор средств на свои занятия.
Стефани уверена, что добрые и чуткие люди помогут ей стать настоящей балериной в хиджабе. «Я планирую объединить мир», - довольно амбициозно заявляет юная танцовщица.
14-летняя мусульманка уверена, что её пример вдохновит и других людей на удивительные свершения.
Отметим, что на обучение Стефани уже пожертвовали 1 750 долларов.
По материалам vladtime.ru