Мусульмане рассказали украинцам чему учит их Ислам

Украинцы исламского вероисповедания открыто отрекомендовались соотечественникам, представив общественности видеоролик, в котором рассказали, кто такие мусульмане и чему учит их Ислам.

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Ролик снят с целью изменить стереотипное восприятие Ислама и мусульман в украинском обществе, и за несколько дней только в социальной сети Facebook его просмотрели более 63 тысяч человек.

Отметим, что мусульмане Украины активно работают в этом направлении уже много лет, проводя культурно-просветительские общественные мероприятия в крупнейших городах Украины, инициируя важные социальные проекты, а также ведя продуктивный диалог с представителями других религиозных конфессий на разных уровнях.

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