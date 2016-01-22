В Саудовской Аравии игру в шахматы назвали грехом

Верховный муфтий Саудовской Аравии назвал игру в шахматы азартным и греховным занятием, подчеркнув, что она противоречит исламу, передает Guardian. Напомним, что ислам азартные игры запрещает. Законодательный запрет на шахматы в стране не ждут, однако в статус «незначительных пороков» игру возвести все-таки могут.

Такого звания игра в шахматы может удостоиться, если начнет отвлекать человека от повседневных занятий и молитв. Впрочем, в Иране шахматы после Исламской революции 1979 года запретили и без подобных оснований. Продлился такой запрет порядка 10 лет, пока увлечение не перестали считать азартной игрой.

Президент юридического комитета Саудовской шахматной ассоциации Муса Бин Тайли в твиттере предположил, что мнение верховного муфтия можно считать советом, а не запретом. Тем более, что 22 января в Мекке состоится шахматный турнир, который пока отменять не собираются.