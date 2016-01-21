Обязанности ангелов (ислам)

Вера в ангелов — одна из основ исламской веры. Эти творения Аллаха обладают особыми качествами и способностями. Кроме того, в зависимости обязанностей, возложенных Аллахом на ангелов, они делятся на несколько групп.

1. Ангел Джибриль

Он передавал откровения от Всевышнего Аллаха Его посланникам. Всевышний Аллах сказал:

«Верный Дух (Джибриль) сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке» (Коран, 53:193-195).

Джибриль является самым почитаемым среди всех ангелов.

2. Ангел Микаиль

Он упоминается в Коране так:

«Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилем (Гавриилом) и Микаилем (Михаилом), то ведь Аллах является врагом неверующих» (Коран, 2:98).

Микаиль — обладатель высокого положения перед Господом миров, и поэтому Аллах упомянул его вместе с Джибрилем.

3. Ангел Исрафиль

Это третий из трех ангелов, которые были избраны и превознесены Аллахом над другими. Пророк (мир ему и благословение) говорил:

«О Аллах, Господь Джибриля, Микаиля и Исрафиля…» (Ахмад).

Исрафилю поручено подуть в Рог, и он же является одним из ангелов, которые носят Трон. В сборниках хадисов имама Ахмада и ат-Тирмизи передается хадис от Абу Саида аль-Худри о том, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Как я могу наслаждаться, если Ангел Рога уже приложил его ко рту, наклонил голову, прислушался и ждет, когда ему будет велено (подуть в него)».

Исрафиль протрубит в Рог трижды. После первого дуновения все творения будут объяты величайшим страхом и ужасом (Коран, 27:87), после второго — все они потеряют сознание или умрут, а после третьего — начнут воскресать (Коран, 39:68).

4. Ангел смерти (аль-Маляк аль-Маут)

Ему поручено забирать души творений при их смерти. Всевышний сказал:

«Скажи: "Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, а затем вы будете возвращены к своему Господу"» (Коран, 32:11).

У ангела смерти есть помощники в лице других ангелов, которые являются к тем, кто уходит из жизни, в разных обличьях, в зависимости от того, какими были деяния покидающих мир людей. К праведным и благочестивым верующим они приходят в наилучшем облике, а к нечестивцам — в пугающем и вселяющем ужас.

5. Мункар и Накир

Их обязанность — допрашивать рабов в их могилах. У Аль-Бухари и Муслима приводится хадис от Анаса ибн Малика о том, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Поистине, когда раба кладут в могилу, и его друзья уходят от него, он слышит шум их сандалий, и к нему приходят двое ангелов. Они усаживают его и спрашивают: "Что ты говорил об этом человеке — Мухаммаде?" Верующий отвечает: "Свидетельствую, что он — раб Аллаха и Его посланник". Тогда ему говорят: "Посмотри на свое место в Аду! Аллах заменил его местом в Раю", — и он видит оба (эти места)».

6. Ангел гор

На него возложена обязанность управления горами. О нем рассказывается в том хадисе, где повествуется, как Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) еще в начале своего пророчества отправился в близлежащий от Мекки Таиф, чтобы призвать его жителей к Исламу, но те отвернулись от его призыва. Пророк рассказывает:

«Вдруг меня осенило облако. Я посмотрел на него и увидел Джибриля. Он обратившись ко мне, сказал: "Аллах слышал, что твой народ сказал и ответил тебе. И вот, Аллах послал к тебе Ангела гор, чтобы ты приказал ему сделать с ними, что пожелаешь". Тут ко мне обратился Ангел гор. Он поприветствовал меня миром и сказал: "О Мухаммад! Поступай, как пожелаешь. Если ты хочешь, я водружу на них две горы (Ахшаб)". Я сказал: "Нет, я надеюсь, что Аллах выведет из их чресел тех, кто будет поклоняться только Ему, не приобщая к Нему сотоварищей"».

Горы Ахшаб – это расположенная в Мекке гора Абу Кубейс и гора, которая стоит напротив нее.

7. Ангел-смотритель за материнскими утробами

От Анаса ибн Малика сообщается, что Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Великий и Могучий Аллах назначил ангела, который говорит: "Господи, капля! Господи, кровяной сгусток! Господи, разжеванный кусочек!". Когда же он собирается завершить его сотворение, то говорит: "Мужчина или женщина? Несчастный или счастливый? Каков его удел? Каков его срок?". Затем он записывает все это в утробе матери».

8. Ангелы, несущие Трон

Всевышний Аллах сказал:

«… и восьмеро понесут над собой Трон твоего Господа» (Коран, 69:17).

9. Стражи Рая

Всевышний сказал:

«А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в Рай. Когда они приблизятся и его врата распахнутся, его стражи скажут им: "Мир вам! Вы были хороши. Входите же сюда навечно!"» (Коран, 39:73).

10. Стражи Ада

Их возглавляют девятнадцать ангелов. Всевышний сказал:

«Их (ангелов) над ней — девятнадцать. Стражами Огня мы сделали только ангелов, а количество их сделали искушением для неверующих» (Коран, 74:30-31).

Хранителем Ада является Ангел Малик (Коран, 43:77).

11. Ангелы, которые странствуют по земле в поиске собраний, где поминается имя Аллаха

В обоих достоверных сборниках аль-Бухари и Муслима передается от Абу Хурейры, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Есть у Аллаха ангелы, которые странствуют по дорогам и ищут тех, кто поминает Аллаха. Найдя таких людей, они зовут друг друга: "Поспешите сюда! Вот то, что вам нужно!" Затем они окружают их своими крыльями, поднимаясь до ближайшего неба».

12. Посетители Дома заполненного (аль-Бейт аль-Ма’мур)

Каждый день в эту небесную обитель входят семьдесят тысяч ангелов, которые затем уже никогда не возвращаются туда. Об этом передается в хадисе Малика ибн Саасы, который рассказывал, что Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Затем передо мной возник Дом заполненный, и я спросил: "Что это такое, Джибриль?" Он ответил: "Это – аль-Бейт аль-Ма’мур. Каждый день в него заходят семьдесят тысяч ангелов, которые после того, как выйдут оттуда никогда уже не возвращаются в него"».

13. Благородные писцы

На них возложена обязанность записывать и подсчитывать деяния творений. Всевышний Аллах сказал о них:

«Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния). Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель» (Коран, 50:17-18).

Имам Муджахид в тафсире этого аята сказал:

«Один ангел находится справа, а другой — слева. Находящийся справа записывает добрые деяния, а находящийся слева записывает злодеяния».

Все эти ангелы — самые известные из тех, чьи имена и обязанности упоминаются в шариатских текстах. И каждый мусульманин должен веровать в них и в то, что сказано о них.

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