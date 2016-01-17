"Намаз единения": в Баку сунниты и шииты помолились вместе

В рамках объявленного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Года мультикультурализма" 15 января в Баку, в мечети Гейдара был совершен пятничный намаз.

На этом намазе, названном "Намазом единения", мусульмане, независимо от того, к какому течению Ислама они себя причисляют, собравшись вместе в одно время, в одном месте, вознесли молитвы Всевышнему.

По словам, одного из самых влиятельных религиозных деятелей Азербайджана, полномочный представитель Управления Мусульман Кавказа Шахина Гасанли, "Намаз единения", который был совершен в мечети Гейдара может внести огромную лепту в дело укрепления толерантной среды между приверженцами различных религий и конфессий в Азербайджане, а также во всем мире.

"На этом намазе, названном "Намазом единения", впервые в мире все мусульмане, независимо от того, к какому течению Ислама они себя причисляют, собравшись вместе в одно время, в одном месте, вознесли молитвы Всевышнему. До сих пор представители суннитского и шиитского толка совершали намаз по-разному и в различных местах. А теперь они собрались вместе, чтобы совместно молиться. Тем самым, они показали пример единения", — заявил он.

По его словам, в последнее время во всем мире наблюдаются многочисленные конфликты на конфессиональной почве.

"В различных странах религию превратили в инструмент, средство для создания политических противостояний. Представители радикальных течений, выступающие от имени различных конфессий и религий, провоцируют войны, жертвами которых становятся десятки тысяч людей. Межконфессиональные конфликты нередко приводят к гражданской войне", — добавил он.

По словам представителя УМК, "Намаз единения" в мечети Гейдара является мессиджем братства и единства всем мусульманам не только в стране, но и в мире".

Гасанли подчеркнул, что Азербайджан славится своими традициями толерантности.

"Но, вместе с тем в Азербайджане отношение к представителям других религий и культур было выше толерантности. Оно было на уровне братства", — отметил он.

В заключение представитель УМК заявил, что "Намаз единения" является вызовом, адресованным мусульманам соседних стран — России, Ирана и Турции.

"По соседству с нашей страной — в России, Иране и Турции проживают представители различных конфессий Ислама. Совершенный нами намаз также является вызовом, адресованным им. Мы вместе можем показать всему миру настоящий пример толерантности и братства".

sputnik.az