Элементы одежды мусульманок вошли в коллекции самых дорогих домов моды по всему миру
20:03, 14 января 2016Ислам
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Фото islam-today.ru
Элементы традиционной одежды мусульман становятся частью коллекций самых крупных и дорогих домов моды по всему миру. Среди них, к примеру – DKNY, Tommy Hilfiger и Oscar de la Renta.
Не так давно мусульманскую одежду примерила и голливудская актриса Анджелина Джоли, которая носила хиджаб на протяжении всего визита в Пакистан в качестве посла доброй воли ООН.
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