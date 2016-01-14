Элементы одежды мусульманок вошли в коллекции самых дорогих домов моды по всему миру

Элементы традиционной одежды мусульман становятся частью коллекций самых крупных и дорогих домов моды по всему миру. Среди них, к примеру – DKNY, Tommy Hilfiger и Oscar de la Renta.

Не так давно мусульманскую одежду примерила и голливудская актриса Анджелина Джоли, которая носила хиджаб на протяжении всего визита в Пакистан в качестве посла доброй воли ООН.

islam-today.ru