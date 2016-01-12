Вся правда о джиннах

Аллах создал два вида существ, которые обладают свободой выбора: это человечество и джинны. Животные, птицы и другие существа не обладают данной свободой. Они совершают только то, что Всевышний вложил в них. Ангелы также не обладают этой свободой. Они были созданы для послушания Аллаху и не могут не подчиняться Всевышнему. Джинны же могут выбирать кому покориться – Аллаху или Иблису.

Кто такие джинны?

Слово «джинн» образовано от арабского слова, которое значит тайный, скрытый, так как обычно джинны невидимы человеческому глазу.

Джинны – отдельные от людей существа. У них свой мир со своими собственными животными. Они существуют в параллельной от людей вселенной. Но несмотря на то, что люди не могут «пересекать» или входить в мир джиннов, джинны могут проникать в мир людей и часто это делают. На самом деле, джинны имеют сильное влияние на события в жизни людей.

Вот некоторые дела, которые могут совершать джинны:

-Рассказывать предсказателям тайны, которые они подслушали на небесах.

-Самое сильное, чем они обладают – это умение нашептывать и побуждать к греховным поступкам. Джинны, занимающиеся искушением и сведением с пути истины, называются шайтаны, они работают на Иблиса.

-Советуются с гадалками, предсказателями и колдунами в совершении черной магии. Обычно колдуны дают что-то джинну в обмен на то, что джинн причиняет вред определенному человеку.

До Пророка Мухаммада (мир ему) джинны воровали тайны с небес. Они предавали эту информацию предсказателям, гадалкам и колдунам, которые использовали эти знания, чтобы обрести влияние над другими людьми. После прихода пророка (мир ему) с посланием ислама ангелы стали защищать небеса от джиннов, бросая в них метеориты.

В Коране сказано: «Мы достигли неба, но обнаружили, что оно заполнено суровыми стражами и пылающими огнями. Прежде мы садились там на седалищах, чтобы подслушивать. Но тот, кто подслушает сейчас, обнаружит, что его подстерегает пылающий огонь» (72:8-9).

Но многие джинны до сих пор знают тайны, которые они украли до ислама. Они передают эту информация предсказателям, которые, смешивая это с ложью, рассказывают людям.

Некоторые джинны мусульмане.

«Среди нас есть мусульмане и уклонившиеся. Те, которые стали мусульманами, последовали прямым путем» (72:14).

Как сказано выше, джинны, как и люди, обладают правом выбора. И имеют свободу выбирать религию, которую хотят исповедовать, также как и люди. Некоторые джинны мусульмане, некоторые – христиане, некоторые – иудеи. Также есть джинны, которые служат и поклоняются Иблису подобно некоторым людям.

Джинны сотворены из палящего пламени.

Аллах упомянул в Коране три вида существ, обладающих интеллектом, и также указал из чего они были сотворены:

Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Ангелы сотворены из света, джинны созданы из чистого пламени, а Адам сотворен из того, что было описано вам (т.е. глины)».

В Коране сказано:

«А еще раньше Мы сотворили джиннов из палящего пламени» (15:27).

Этот аят свидетельствует, что Иблис также джинн. Он не является падшим ангелом, ведь ангелы безгрешны, среди ангелов нет падших, они не могут проявлять непокорность к Аллаху Всевышнему.

Он сказал: «О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками? Ты возгордился или же принадлежишь к числу превозносящихся?» Иблис сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины» (38:75-76).

Также в Коране сказано:

«Вот сказали Мы ангелам: «Падите ниц перед Адамом!» Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа» (18:50).

Джинны обладают удивительными способностями.

Джинны не подобны людям. Они обладают способностями и силой за пределами человеческих возможностей. Например, когда пророк Сулейман (мир ему) захотел доставить трон царицы Билкис (Савской) к себе в знак доказательства силы и пророчества, дарованных ему Аллахом:

«Силач из числа джиннов сказал: «Я принесу его тебе прежде, чем ты встанешь со своего места (до окончания собрания). Я достаточно силен и заслуживаю доверия для этого» (27:39).

Этот сильный джинн ифрит мог донести трон царицы из Йемена в Иерусалим за мгновение. Некоторые джинны умеют летать, а некоторые – принимать облик животных.

Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Джинны бывают трех видов: одни летают по воздуху, другие принимают облик змей и собак, а третьи то поселяются где-нибудь, то уходят».

Джинны используются в колдовстве.

Люди, занимающиеся магией и колдовством, используют джиннов либо для того, чтобы причинить боль людям, либо для защиты.

«Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)» (72:6).

Джинны могут причинять вред людям, но только по воле Всевышнего, поэтому должны стремиться к помощи и защите Аллаха от них.

«Тайная беседа – от дьявола, стремящегося опечалить тех, которые уверовали. Но это нисколько не повредит им, если на то не будет соизволения Аллаха» (58:10).

Сайда Хайат

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