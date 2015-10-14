14 октября - Ночь Хиджры, память переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину

Ночь Хиджры — один из величайших мусульманских праздников. Он установлен в память переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину на 13-й год его проповеди.

В то время приверженцев ислама в Мекке сильно притесняли, и сами верующие попросили пророка перебраться в другие места, где можно свободно жить, молиться и проповедовать. Он был не против и указал на город Ясриб (нынешний город пророка — Медина), где жили вечно воюющие между собой евреи и арабы, которые очень надеялись, что появление рядом с ними пророка положит конец их распрям, и наступит долгожданный мир.

Переезд первых мусульман был тайным, в путь они отправлялись ночью, взяв с собой лишь самое необходимое. В Мекке остались лишь сам Мухаммед, его тесть Абу Бакр, первый халиф и несколько человек, которым переход был не по силам. Четыре месяца они ждали, пока в Медине создавались община мусульман и братство мухаджиров — переселенцев.

А тем временем враги пророка в Мекке устроили заговор. Они хотели его убить. Но, по преданию, Аллах открыл Мухаммеду их злой умысел и повелел той же ночью совершить хиджру. Враги бросились в погоню, и пророку пришлось три дня прятаться от них в одной из пещер неподалеку от Мекки. Не найдя беглеца, преследователи вернулись в город и объявили награду за его поимку, на которую польстился охотник Сурака. Но когда он почти уже настиг пророка, его лошадь вдруг стала тонуть в песке, как в воде. Охотник взмолился о пощаде и по молитве Мухаммеда был освобожден из песчаного плена и, потрясенный этим чудом, уверовал в Аллаха.

А пророк и Абу Бакр добрались до Медины, где их встретили обрадованные единоверцы. С того времени ислам стал распространяться по всему Аравийскому полуострову, и ночь выхода Мухаммеда из Мекки (в 1-й день священного месяца мухаррам) положила начало новому летоисчислению — лунному мусульманскому календарю, по которому и сейчас живет мусульманский мир.

РИА Новости