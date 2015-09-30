Кадыров подарит новой Соборной мечети Москвы волос пророка Мухаммеда

Глава Чечни Рамзан Кадыров передаст в дар новой Соборной мечети Москвы волос пророка Мухаммеда.

Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман России.

«Помещеная в специальную капсулу святыня, защищена бронированным стеклом, будет доступна для просмотра посетителям мечети в особо торжественных случаях», — сообщили в управлении.

Отмечается, что Кадыров, который присутствовал на церемонии открытия Соборной мечети, лично доставит святыню в столицу.

Мечеть в течение 10 лет находилась на реконструкции, которая была проспонсирована благотворителями. Отмечается, что мечеть высотой в шесть этажей может вместить в себя одновременно до 10 тыс. верующих.

Как сообщалось, 24 сентября мусульмане Москвы праздновали Курбан-байрам в крупнейшей в Европе мечети.