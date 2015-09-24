Мусульманский мир встречает Курбан-байрам

Мусульмане всего мира в четверг начнут отмечать главный праздник в исламе — праздник жертвоприношения Ид аль-Адха или Курбан-байрам, который в этом году приходится на 24-26 сентября.

Происхождение Курбан-байрама связано с историей о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама), описанной в священных текстах всех трех монотеистических религий — ислама, христианства и иудаизма.

Господь, испытывая своего пророка, повелел ему принести в жертву сына, после чего, видя его твердость в вере, приказал принести в жертву барашка и отпустить сына.

Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.

Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.

РИА Новости