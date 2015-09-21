Почти 1,5 миллиона паломников прибыли на хадж в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия завершила прием паломников, которые в этом году примут участие в хадже — большом паломничестве к святым местам в Мекке и ее окрестностях, их число превысило 1,3 миллиона человек.

Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор службы паспортного контроля Сулейман Абдель Азиз аль-Яхья, передает РИА Новости.

Хадж является одним из столпов ислама. Его основные обряды пройдут во вторник-среду на этой неделе. Как рассказал саудовскому телеканалу "Аль-Ахбария" глава паспортной службы Саудовской Аравии, лишь около 49 тысяч человек из общего числа пилигримов воспользовались наземным и морским транспортом, чтобы добраться до королевства, все остальные прибыли воздушным путем.

В минувший четверг министр внутренних дел Саудовской Аравии наследный принц эмир Мухаммед бен Наиф заявил, что королевство запрещает кому-либо вести политическую пропаганду во время хаджа и силы безопасности станут задерживать тех, кто нарушит этот запрет.

Проведение хаджа в этом году было омрачено трагическим инцидентом, который произошел 11 сентября в главной мечети Саудовской Аравии — Аль-Харам.

Как сообщал УНИАН, при падении строительного крана, который пробил крышу мечети и упал на ее двор, погибли не менее 107 человек, свыше 230 пострадали.