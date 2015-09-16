В Киеве 24 сентября на территории соборной мечети "Ар-Рахма" состоится праздник Курбан-Байрам

В Киеве на территории соборной мечети "Ар-Рахма" 24 сентября состоится торжественное мероприятие в честь главного мусульманского праздника Курбан-Байрам.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в пресс-службе ДУМУ, в программе праздничный Намаз, проповедь, поздравления Муфтия Украины и ярмарка. Начало молитвы в 7.30.

Праздник жертвоприношения (араб. Ид Аль-Адха) имеет интересную историю.

"Пророку Ибраhиму, мир ему, приснился сон, в котором он приносит в жертву Богу своего первенца – сына Исма’иля. Известно, что сны Пророка – это истина (Пророчество), знамение от Всевышнего, которые нужно обязательно исполнять.Это было большое испытание для Пророка. Сын, узнав о повелении, не воспротивился отцу, ведь оба они были богобоязненными и покорными Создателю. Перед тем, как выполнить это повеление, Пророк Ибраhим, мир ему, как любящий отец, горько заплакал, обнял и поцеловал Исма’иля. Но когда он пытался выполнить повеление Всевышнего, то нож не резал. И тут он услышал голос Ангела: «О, Ибраһим! Ты хотел исполнить то, что ты видел во сне, но взамен твоего ребенка – баран»». То есть покорность Пророка Ибраһима была принята Богом, и за это ему будет великое вознаграждение. Это испытание показало крепкую Веру и богобоязненность Пророка Ибраhима, мир ему. Взамен ему было спущено из Рая жертвенное животное – большой баран. Пророк Ибраһим зарезал его в местности Мина.

Готовность пожертвовать сыном, ради своего Господа, показывает, насколько сильна любовь Пророка Ибраhима к Богу. Только благочестивый сын мог ответить такой смиренностью. Действительно, это величайшее испытани! Ибраhим доказал свою готовность отдать Господу самое ценное".

Размышляя над этой историей, верующие понимают, как важно быть богобоязненным в любой ситуации: в горе или радости, счастье или беде; насколько важно всегда сохранять искреннюю надежду на Бога, быть готовым с честью встретить любые испытания и вызовы, которые имеют место в нашей жизни.

Вспоминая об этом большом испытании, которое Пророк Ибраhим выдержал с честью, проявив покорности Создателю, мусульмане во время празднования Ид Аль- Адха совершают курбан – режут барана и раздают мясо людям", - сообщает пресс-служба ДУМУ.