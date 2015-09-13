Король Саудовской Аравии пообещал обнародовать причины трагедии в Мекке

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдулазиз аль-Сауд пообещал публично объявить о результатах расследования происшествия в мечети аль-Ахрам в Мекке, где накануне погибли более ста человек.

"Мы выясним причины, а потом расскажем гражданам о результатах расследования", - пообещал монарх. По его словам, расследование происшествия уже началось.

Саудовский монарх побывал в самой мечети, а после посетил в больнице пострадавших в результате трагедии, сообщает Русская служба ВВС.

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Глава департамента гражданской обороны Саудовской Аравии лейтенант Сулейман бин Абдулла аль-Амр уже заявил, что причиной обрушения крана стали штормовой ветер и проливной дождь.

В пятницу в Мекке в мечеть Аль-Харам упал строительный кран. Во время происшествия в мечети находились сотни мусульман: в Мекке продолжается подготовка к хаджа – ежегодного паломничества мусульман всего мира к находящимся здесь святыням. В результате, по последним данным, погибли 107 человек, более 200 получили ранения.