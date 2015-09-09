В Саудовской Аравии разработано новое мобильное приложение "Аль-Хадж аль-Мабрур"

В Саудовской Аравии разработано новое мобильное приложение, призванное облегчить совершение хаджа миллионам мусульман. Программа "Аль-Хадж аль-Мабрур", что можно перевести с арабского как "Одобренный хадж", доступна на трех языках - урду, английском и хинди, и разработана таким образом, что может работать в режиме офф-лайн, то есть без доступа к интернету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

По мнению разработчиков, "в век высоких технологий и распространения экстремистских идеологий в сети интернет, вопрос правильного восприятия ислама стоит особенно остро". Используя мобильное приложение верующие смогут не только освежить в памяти необходимые аспекты сакрального ритуала, но и получить ответы на возникающие в этой связи вопросы. Так, помимо литературы, посвященной хаджу и умре (малое паломничество), добавлен раздел "Часто задаваемые вопросы". На сотни вопросов доступны развернутые статьи со ссылками на авторитетные среди мусульманских богословов источники.

Мобильные приложения уже не первый год приходят на службу паломникам в Саудовской Аравии. Власти королевства в полной мере используют возможности новейших технологий, чтобы обеспечить максимальный комфорт миллионам пилигримов, ежегодно приезжающим для совершения хаджа или умры в Мекку и Медину. В 2015 году начало хаджа выпало на 20 сентября.