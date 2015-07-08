В Крыму в честь праздника Ураза-байрам будут отдыхать три дня

Пятница 17 июля в Крыму объявлена выходным днем по случаю праздника Ураза-байрам.

Соответствующий указ опубликован на сайте крымского правительства.

"Объявить нерабочим праздничным днем 17 июля 2015 года – Ураза-байрам. Руководителям исполнительных органов государственной власти республики Крым организовать дежурство работников в нерабочий праздничный день 17 июля 2015 года", – говорится в документе.

Напомним, в 2014 году Ураза-байрам в Крыму был впервые объявлен выходным днем.

*** Ураза-байрам – один из главных исламских праздников, знаменующий завершение поста, длившегося в течение священного месяца Рамадан.

sobytiya.info