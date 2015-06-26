Глава МИД Бахрейна призвал шиитов и суннитов молиться вместе

Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль-Халифа раскритиковал традицию приверженцев шиитского и суннитского течений в исламе молиться отдельно друг от друга.

"Наличие отдельных шиитских и суннитских мечетей — большая ересь. Это подстегивает тех, кто пытается разжечь межконфессиональную вражду. Мечеть у мусульман одна и молитва одна", — написал Аль-Халифа в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Он отметил, что без уважения относится к тем, кто отвергает идею "одной мечети для всех", поскольку это отдает "религиозным шовинизмом".

РИА Новости