Глава МИД Бахрейна призвал шиитов и суннитов молиться вместе
20:45, 26 июня 2015Ислам
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Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль-Халифа раскритиковал традицию приверженцев шиитского и суннитского течений в исламе молиться отдельно друг от друга.
"Наличие отдельных шиитских и суннитских мечетей — большая ересь. Это подстегивает тех, кто пытается разжечь межконфессиональную вражду. Мечеть у мусульман одна и молитва одна", — написал Аль-Халифа в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
Он отметил, что без уважения относится к тем, кто отвергает идею "одной мечети для всех", поскольку это отдает "религиозным шовинизмом".
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