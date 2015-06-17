Мусульмане вступают в месяц поста Рамадан

Мусульмане в среду вечером с заходом солнца вступают в священный месяц поста Рамадан, во время которого в течение всего светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений, а принимать пищу разрешается после заката солнца, сообщает РИА Новости.

С наступлением Рамадана мусульмане начинают после захода солнца читать особую молитву — "таравих", которую читают во время всего поста, как правило, после исполнения последней из ежедневных пятикратных молитв.

В Рамадан также совершается такой вид поклонения, как "итикаф" (от арабского "уединение"), когда верующие уединяются в мечетях и заменяющих их местах для молитвословий, намазов, чтения Корана и других религиозных книг.

Начало месяца Рамадан должно совпадать с новолунием, из-за особенностей лунного календаря его наступление ежегодно сдвигается на 10-11 дней. Завершается пост трехдневным праздником Ураза-байрам (в этом году 17-19 июля).