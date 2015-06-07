Первая в арабском и мусульманском мире мечеть имени Девы Марии открылась в сирийском городе Тартус

Уникальное событие для арабо-мусульманского мира произошло в Сирии.

Как передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство САНА, в средиземноморском городе Тартус открылась мечеть, носящая имя Девы Марии - земной матери Иисуса Христа, одной из самых почитаемых личностей и величайшей из христианских святых.

По словам министра по делам вакуфов Сирии Мухаммеда Абдель Саттара ас-Сайеда, ”впервые в арабском и мусульманском мире мечеть нарекается именем Девы Марии”. Это шаг, отметил он, ”воплощает в себе призыв к согласию и братству”.

Как отметил со своей стороны представитель маронитского (католического) патриархата в Тартусе и Латакии Антуан Диб, ”открытие мечети имени Девы Марии - доброжелательный жест, демонстрирующий, что ислам и христианство несут одну и ту же высокую миссию во имя любви и мира”.

Комментируя торжественное событие в Тартусе, наблюдатели отмечают, что Сирия всегда гордилась конфессиональным разнообразием своего населения, которое связывали дружеские узы, а также тем, что мусульмане и христиане на протяжении истории жили на сирийской земле бок о бок. До начала гражданской войны в Сирии христиане составляли примерно 2 млн человек или около 10% от общей численности населения страны. Уже в 2012 году их доля сократилась до 8%, а к середине 2014 года около 1 млн христиан покинули страну.

По сведениям ряда источников, за период 2011-2014 гг в Сирии боевики террористических группировок разрушили около 100 христианских храмов.