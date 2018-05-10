Во Львове открыли Исламский культурный центр (фоторепортаж, укр.)

5 червня у Львові відбулося урочисте відкриття першого в місті Ісламського культурного центру. Серед дев'яти подібних центрів на території України, цей унікальний тим, що носитиме ім'я львів'янина Мухаммада Асада (Леопольда Вайса).

Ініціаторами та організаторами відкриття цього центу стали Духовне управління мусульман України "Умма", ВАГО "Альраід" та місцева релігійна громада "Ен-Небрас". У церемонії відкриття взяли участь представники органів влади, чиновники, релігійні та громадські діячі. На відкриття Ісламського культурного центру прибуло майже дві сотні осіб як зі Львова, так і з інших міст.

Привітати імама ІКЦ Мурата Сулейманова прибули його колеги з інших міст: Муфтій ДУМУ «Умма» Саід Ісмагілов, а також імами з Харкова (Євген Глущенко), Сум (Рустам Хуснутдінов), Запоріжжя (Мухаммад Мамутов), Дніпропетровська (Едгар Девлікамов). Крім того, прибув голова ВАГО «Альраід» Бассіл Марееі зі своїм заступником Сейраном Аріфовим, Заступник львівського міського голови з питань релігії Тарас Дзюбанський, заступник голови львівської ОДА Юрій Підлісний, проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович, священники Української греко-католицької церкви та різних протекстантських деномінацій.

"Коли ми планували відкриття цього центру, над тим, чиїм іменем його назвати думали дуже мало. Бо ця видатна людина – Мухаммед Асад – дуже відома у багатьох мусульманських країнах, у країнах Європи, але на жаль, у своєму рідному місті, у своїй Україні він не є дуже відомим. Ми подумали, що це несправедливо і вирішили цей Ісламський культурний центр у великому європейському місті Львові назвати іменем цієї людини", – розповів на урочистій церемонії відкриття культурного центру Шейх Саїд Ісмагілов, один з мусульманських духовних лідерів в Україні.

В Ісламському центрі облаштували мечеть, затишну бібліотеку та просторі аудиторії. Тут мусульманська громада Львова зможе спільно молитися, відзначати свята, спілкуватися та навчатися.

Під час відкриття центу відбулась презентація перекладу смислів Корану українською мовою за редакцією українського вченого Михайла Якубовича та відкриття меморіальної дошки, присвяченої Мухаммаду Асаду.

Представники християнського духовенства відзначили, що відкриття Ісламського культурного центру на одній вулиці з кількома християнськими центрами є дуже гарною можливістю об’єднати свої зусилля для покращення рівня життя й духовності цієї не найпрестижнішої частини міста, дати їй новий поштовх для процвітання. Важливо, щоби кожна релігійна община мала свій центр, бо це дає змогу зростати духовно та мати постійний зв’язок з Богом.

На урочистому відкритті також зачитали Вітального листа від Уповноваженого у справах кримських татар при Президентові України Мустафи Джемілєва та Голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

В ньому йшлося про те, що чистота, вірність, духовна шляхетність є основою процвітання суспільства, та про те, що у львів’ян та кримських татар напрочуд багато спільного, наприклад, традиції гостинності.

«Ми були надзвичайно розчулені, коли дізналися, що кримців у Львові зустріли як дорогих людей, та проявили до них найкращу гостинність. Я сподіваюся, що найближчим часом контроль України над Кримом буде відновлено, і ми зможемо так само відплатити львів’янам, запросивши вже їх до наших домівок та проявивши до них якнайкращу гостинність на землі наших предків».

Своє привітання надіслав і Директор департаменту України у справах релігій та національностей Андрій Юраш, у якому зазначив: «Вважаємо, що Львівський Ісламський культурний центр імені Мухаммада Асада стане тим осередком, де всі охочі зможуть ознайомитися з культурними надбаннями ісламської цивілізації, доторкнутися до її сокровенних символів, таких як мова та релігія. Сподіваємося, що його діяльність буде сприяти поглибленню співпраці між різними релігійними організаціями західного регіону України та утвердженню атмосфери толерантності в одному з найтолерантніших міст України – Львові».

У Львові близько 2 000 кримців, і відкриття цього центру є дуже важливим для їх інтеграції в усі сфери суспільного життя Львова, ознайомлення їх з особливостями місцевої культури для досягнення найкращого порозуміння — і у той же час зберегти нашу етнічну та культурну ідентичність. Дякуємо усім, і просимо в цей складний час проявляти більше терплячості одне до одного та єднатися — адже лише так ми можемо встояти у вирі життя».

"УНІАН-Релігії" за інформацією ДУМУ «Умма» і матеріалами Gazeta.ua

Фоторепортаж УНІАН