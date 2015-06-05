Первый выверенный перевод Корана на русский язык появится в 2016 году

Мусульманские богословы России, Турции, Ирака и Ливана собрались на этой неделе в Казани, чтобы обсудить причины роста терроризма под религиозными лозунгами в разных странах мира. Форум организован Центром исследований Корана и Сунны Татарстана при поддержке ДУМ республики.

Первый перевод Корана на русский язык, согласованный с ведущими мусульманскими богословами и рекомендуемый для чтения верующим, появится, как ожидается, в России в 2016 году, сообщил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, сообщает РИА Новости.

"Коран переводят или атеисты, или те, кто не следует традиционным течениям". "Человек начинает читать Коран и толковать по своему умозаключению. Из-за этого выходят все ошибки", - сказал муфтий.

"Если у православных есть синодальный перевод Священного Писания, некий стандарт, то мы не можем сейчас порекомендовать какой-то определенный перевод Корана на русском языке, хотя таких переводов уже около 20. Арабский язык очень сложный. К тому же есть определенные условия, которые выдвигаются муфасирам — толкователям Корана, например, какие науки они должны изучить", - отметил мусульманский лидер.