В Великобритании ислам стал самой динамично растущей по числу последователей религией

В Великобритании ислам за последние два года стал самой динамично растущей по числу последователей религией. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному Национальным центром социальных исследований, число британцев, исповедующих англиканство, снизилось с 21 до 17% в период с 2012 по 2014 год, что составляет около 1,7 млн. человек. "В настоящее время англиканцами себя считают около 8,4 млн. человек", - отмечают социологи.

В то же время они указывают на миллионный рост за тот же период числа людей, исповедующих ислам, что является рекордным показателем и делает эту религию самой быстрорастущей в Соединенном Королевстве. Мусульмане составляют 4,7%, или 2,4 млн. от верующего населения страны, подтверждает опрос.

Британская мусульманская община является одной из крупнейших в Западной Европе и по разным подсчетам составляет до 2,8 млн. членов. По данным на 2007 год, в стране функционируют 1,5 тыс. мечетей. Подавляющее большинство мусульман - около одного миллиона - проживают в Лондоне.