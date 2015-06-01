В ночь с 1 на 2 июня мусульмане отмечают праздник Лейлат аль-бараа — Ночь Бараат

В ночь с 14 на 15 шаабана по мусульманскому летоисчислению, мусульмане всего мира отмечают праздник Лейлат аль-бараа, в 2015 году это ночь с 1 на 2 июня.

Бараат в переводе с арабского означает "непричастность", "полное отделение", "очищение". По словам верующих, эту ночь Всевышний создал специально для того, чтобы архангелы отчитались перед ним о своих деяниях.

Ночь Бараат — это вторая по значимости святая ночь после Лейлят аль-кадр (Ночь Кадр) — "ночи предопределения". В отличие от ночи Кадр, когда предопределяется вся жизнь человека до ее конца, в ночь Бараат определяется существование людей на год вперед.

По народному мусульманскому поверью, каждый год в эту ночь происходит "сотрясание дерева жизни", на листьях которого написаны имена всех живущих. Считается, что людям, чьи имена записаны на опавших листьях, предстоит умереть в течение года.

В эту ночь Аллах опускается с небес, чтобы отпустить раскаявшимся грехи и принять решение о судьбе каждого человека с учетом его благочестия и просьб, высказанных в молитвах. Людей с плохими деяниями полностью отделяет (отлучает) от Рая, а людей с хорошими деяниями — от Ада.

В хадисах говорится, что в эту ночь прощаются грехи всех людей, кроме вероотступников, завистников, клеветников, употребляющих алкоголь, прервавших связи с родственниками, ослушивающихся своих родителей, прелюбодеев, гордецов и провоцирующих смуту.

Чтобы лист с именем верующего не упал, в Ночь Бараат ему нужно просить милости у Аллаха, молить о прощении за содеянные грехи. Мусульмане в эту ночь возносят особые молитвы за умерших и во искупление грехов, дают обеты на будущее.

В день праздника мусульмане посещают мечеть, совершают совместную молитву и слушают проповедь имама, посещают места захоронения праведников, раздают милостыню и еду нищим, сладости детям. Дополнительным поклонением, приуроченным к этой ночи, считается пост на следующий день.

РИА Новости