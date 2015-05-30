Божье провидение спасло 250 мусульман от гибели в Средиземном море

Очередное судно с мигрантами из стран Северной Африки, направлявшимися к берегам Европы, потерпело крушение в Средиземном море.

От верной гибели людей спасло Божье провидение – неподалеку от места крушения находился корабль ВМС Бельгии, который взял к себе на борт 250 пассажиров злосчастного судна, среди которых более 40 детей, сообщает Ислам News.

Как установили следователи, переполненное старое судно затонуло в результате отказа двигателя.

Граждане стран Северной Африки бегут в Европу из неблагополучного региона, спасаясь от вооруженных конфликтов или в поисках лучшей жизни. Большинство из них пытаются нелегально пересечь границу по морю. Однако суда, перевозящие мигрантов, зачастую оказываются либо переполненными, либо технически изношенными, результат – многочисленные кораблекрушения с огромными человеческими жертвами.

Одна из таких трагедий произошла в середине апреля в Сицилийском канале. Тогда при крушении рыболовного судна из почти 700 мигрантов выжили только 28 человек. А неделей раньше у берегов Италии затонуло судно из Ливии, жертвами стали 400 человек.