В Пакистане на богословской конференции ученые осудили идеологию исламистских группировок.

В фетве улемов, выпущенной по итогам форума в Лахоре, говорится, что исламское правительство обязано «сокрушать таких мятежников», цитирует Dawn.com.

Исламские ученые подчеркнули, что идеология группировок ИГИЛ, Техрик-и-Талибан Пакистан, Аль-Каида, Боко Харам и тому подобных состоит из заблуждений и осудили действия террористов-смертников.

Кроме того, богословы отметили, что учиняющие атаки от лица тех или иных группировок или ответвлений из-за расхождений в религиозных убеждениях виновны в таком грехе, как фасад – сеяние нечестия на мусульманских землях.

Согласно заявлению улемов, боевики воинствующих группировок не осведомлены о канонических условиях джихада и действуют так по причине религиозной безграмотности.

islamnews.ru