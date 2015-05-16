Мусульмане отмечают Ночь Мирадж - вознесение пророка Мухамеда

Мусульмане в ночь с пятницы на субботу отмечают религиозный праздник — Ночь Мирадж, во время которого вспоминается ночное путешествие из пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесение на небеса, сообщает РИА Новости.

Согласно мусульманскому преданию, в одну из ночей к пророку Мухаммеду явился архангел Джабраил (Гавриил). Они вместе сели верхом на белое верховое животное по имени Бурак (его изображают в виде коня) и из мекканской мечети были перенесены в Хеврон и Вифлеем, а затем в Иерусалим. Там пророк Мухаммед встретился с древними пророками — Исой (Иисусом), Мусой (Моисеем) и Ибрагимом (Авраамом) — и руководил их молитвой.

После этого с холма Мариа (Храмовая горка) он вместе с архангелом Джабраилом поднялся на небо. На каждом из семи небес его приветствовали пророки. Затем он предстал перед Всевышним, который определил, в частности, ежедневное число молитв, обязательных для мусульман — пять.

Мухаммед видел венчающее мир дерево, небесную Каабу (святилище), рай и ад, блаженство праведников и мучения грешников. По преданию, все события Мираджа произошли за одну ночь, и вернувшись тогда же обратно, пророк Мухаммед рассказал об этой истории мусульманам.