21 марта мусульманские народы отмечают праздник весны Навруз

21 марта мусульмане отмечают праздник весны Навруз — "персидский Новый год", один из древнейших праздников в истории человечества, сообщает РИА Новости Украина.

В переводе с фарси Навруз означает "новый день" — наступление Нового года по солнечному летоисчислению, который совпадает с весенним равноденствием.

Считается, что Навруз уходит своими корнями в зороастризм. Историки определяют его возраст более чем в 3 тысячи лет, а родина этого праздника — Хорасан (историческая область Центральной Азии).

В 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. А в 2010 году Генассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза и призвала все страны прилагать усилия для популяризации в мире этого древнего праздника.

Празднование Навруза распространено именно у мусульманских народов, вместе с тем это не религиозный исламский праздник, а скорее народный.