В Иране речи аятоллы Хаменеи можно отныне прочитать в смартфоне
21:48, 16 марта 2015Ислам
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Владельцы мобильных устройств в Иране получили возможность скачать новое приложение. Оно содержит все речи духовного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи за последние 25 лет. Там же можно увидеть фотографии и послания рахбара - вождя мусульман, сообщает NEWSru.com.
Программа доступна для владельцев смартфонов с операционными системами Apple и Android. На данный момент она работает только на фарси.
Речи расположены в хронологическом порядке, возможен поиск по ключевым словам.
Население Ирана составляет около 80 миллионов человек. Половина из них являются пользователями интернета.
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