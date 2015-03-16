В Иране речи аятоллы Хаменеи можно отныне прочитать в смартфоне

Владельцы мобильных устройств в Иране получили возможность скачать новое приложение. Оно содержит все речи духовного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи за последние 25 лет. Там же можно увидеть фотографии и послания рахбара - вождя мусульман, сообщает NEWSru.com.

Программа доступна для владельцев смартфонов с операционными системами Apple и Android. На данный момент она работает только на фарси.

Речи расположены в хронологическом порядке, возможен поиск по ключевым словам.

Население Ирана составляет около 80 миллионов человек. Половина из них являются пользователями интернета.