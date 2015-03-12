В Дагестане планируют построить самую крупную мечеть в Европе

В Дагестане планируют построить мечеть вместимостью до 50 тысяч человек, которая станет самой крупной в Европе. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель Комитета по взаимодействию с религиозными организациями республики.

Согласно планам, мечеть будет расположена на территории крупнейшего исламского центра в Европе между городами Махачкалой и Каспийском. При этом предполагается, что мечеть построят за счет добровольных пожертвований жителей республики.

"Исламский центр, который планируется возвести на 20 гектарах земли, будет включать в себя комплекс зданий, главным из которых станет самая крупная мечеть во всей Европе. Ее вместимость составит до 50 тысяч человек. В проекте предусмотрена и вся необходимая инфраструктура: подъездные пути, подземный паркинг, создание красочной аллеи с декоративными цветами и кустарниками", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на территории центра также предполагается строительство здания для муфтията республики, музеев Дагестана и ислама, исламского университета, медресе и других социальных и религиозных объектов.

"Было решено, что мечеть будет носить имя пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха, а исламский центр - имя пророка Исы (под именем Иса ислам предписывает почитать Иисуса Христа как великого пророка. - Прим. NEWSru.com), мир ему. Был также организован сбор средств для постройки будущей мечети", - добавил представитель комитета.

Напомним, что сейчас крупнейшей в Европе считается мечеть имени Ахмата Кадырова в столице Чечни Грозном. Она рассчитана на 10 тысяч верующих.