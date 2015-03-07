В марте впервые мир увидит Коран на украинском языке

Коран на украинском языке поможет русскоязычному читателю лучше понять ценности и жизненные принципы мусульманской общины нашей страны, подчеркнул лидер крымскотатарского движения Мустафа Джемилев.

Над переводом более пяти лет работал украинский исследователь и востоковед, преподаватель Острожской академии Михаил Якубович.

Напомним, на сегодняшний день гражданами Украины являются около 500 тысяч мусульман.

radio24.ua