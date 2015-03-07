В марте впервые мир увидит Коран на украинском языке
15:44, 07 марта 2015Ислам
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Коран на украинском языке поможет русскоязычному читателю лучше понять ценности и жизненные принципы мусульманской общины нашей страны, подчеркнул лидер крымскотатарского движения Мустафа Джемилев.
Над переводом более пяти лет работал украинский исследователь и востоковед, преподаватель Острожской академии Михаил Якубович.
Напомним, на сегодняшний день гражданами Украины являются около 500 тысяч мусульман.
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