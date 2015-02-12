В Малайзии ввели "индекс шариата", показывающий соответствие общества исламскому праву

В Малайзии вводится "индекс шариата" - показатель соответствия общества основным принципам исламской религии и исламского права. Торжественная церемония презентации индекса состоялась при участии премьер-министра этой страны Наджиба Разака в городе Путраджая, сообщает газета Star.

"Индекс шариата" будет являться основным индикатором того, насколько Малайзия, ее внешняя и внутренняя политика, а также экономика и степень развития общественных институтов соответствуют принципам ислама", - сказал на церемонии премьер-министр.

Новый показатель будет оценивать на предмет соответствия принципам шариата такие сферы национальной общественно-политической жизни как юриспруденция, экономика, образование, хозяйственная инфраструктура, окружающая среда, здравоохранение, культура, внешняя и внутренняя политика государства, а также политическая жизнь общества.

"Анализируя показатели этого индекса, мы сможем получить объективное представление о том, какие сферы общественной жизни еще недостаточно развиты, на каких направлениях правительству следует активизировать в дальнейшем свою работу", - подчеркнул глава кабинета министров Малайзии.

Сообщается, что претворением в жизнь, а также анализом показателей "индекса шариата" займется специально созданная государственная комиссия.

ТАСС