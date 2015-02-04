В Лос-Анджелесе открылась первая в США мечеть для женщин

В Лос-Анджелесе открылась первая в США мечеть, предназначенная только для женщин. Более 150 мусульманок со всей страны съехались на это историческое событие. Мечеть обустроена в бывшей синагоге, которая теперь является многоконфессиональным центром, сообщает портал “Ислам Сегодня”.

Идея принадлежит 29-летней мусульманке Хасни Мазнави. «Мы просто хотели, чтобы у женщин было безопасное место, куда бы они могли прийти за вдохновением и услышать проповедь. Также женщина спокойно может пообщаться с имам-хатыбом, которая также является женщиной, такой возможности нет в других мечетях, так как мечети построены так, что женщинам не попасть в мужскую зону. Эта мечеть дает нам шанс общаться с нашими лидерами и друг с другом без ограничений, свободно», - поясняет она.

В Совете по американо-исламским отношениям считают, что некоторые мусульмане на самом деле предпочитают интеграцию через сегрегацию, чтобы привлечь больше женщин в ислам.

«Мечеть является местом поклонения, где все члены мусульманской общины, мужчины и женщины ... должны чувствовать себя как дома», - сказал представитель совета Хиссам Айлуш.