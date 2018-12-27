В Германии хотят ввести налог на мечети

В Германии все чаще звучат призывы ввести налог на мечети, аналогичный действующему в отношении христианских храмов страны.

Как полагают в парламенте ФРГ, шаг этот поможет сделать мусульманские рамы более независимыми, сообщает Islam-today.

Член Христианско-демократического союза Германии Торстен Фрей, в частности, заявил, что налог на мечети позволит исламу в стране «стать независимым от иностранных государств».

Сейчас в Германии специальный налог собирается с католиков и протестантов. Средства в виде налога собирает государство, а затем передает духовенству. В отсутствие такого налога мечети Германии зависимы от зарубежных источников финансирования, что вызывает опасения властей в связи с риском распространения в них радикальных форм ислама.