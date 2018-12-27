Опубликованы фото разрушенных цунами индонезийских мечетей
10:25, 27 декабря 2018Ислам
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Разрушенный цунами мусульманский храм / islam-today.ru
Индонезийские СМИ опубликовали сделанные с высоты птичьего полета фотографии разрушенной цунами индонезийской провинции.
На фотографиях – не только буквально сравненные с землей дома местных жителей, но и мечети, от которых также мало что осталось, сообщает islam-today.ru.
Стихия накрыла округ Пандегланг в провинции Бантен, куда входят национальный парк Уджунг-Кулон и популярные курорты, 22 декабря.
В результате погибшими на данный момент числятся 429 человек, еще 150 пропали без вести. Более 1400 человек пострадали, более 16 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
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