Почему Голубую мечеть в Афганистане называют жемчужиной восточной архитектуры

На нашей планете есть немало архитектурных шедевров, и мечети в этом списке занимают особое место. Одной из самых великолепных жемчужин восточной архитектуры признана Голубая мечеть, расположенная в центре афганской провинции (вилаята) Балх. Невероятно красивое здание, почти полностью покрытое бирюзовыми изразцами, приковывает взгляды и заставляет задуматься о том, насколько велик талант архитекторов и художников, трудившихся над этим чудом.

Cовременная голубая мечеть – это, по сути, «реинкарнация» старой мечети, которую примерно в 1220 году разрушил Чингисхан. Мусульманскую святыню восстановил Султан Ахмед Санджар из династии сельджуков. Затем, в XV веке, султан Хусейн Мирза Байкара перестроил здание, а точнее, возвел новое – побольше и пошикарнее.

План месторасположения исламской святыни, сделанный в 1910-х годах, показывает, что ранее мечеть занимала участок меньшего размера, и лишь позже, здесь появился парк. На протяжении многих лет на территории мечети были построены гробницы различных размеров для ряда афганских политических и религиозных лидеров, что и привело к тому, что теперь здание не так пропорционально, как прежде. В общем, от первоначальной древней мечети здесь мало что осталось, однако именно в обновленном виде это шедевральное сооружение признали самой красивой мечетью Афганистана.

Старинные предания шиитов

Согласно общепринятому мнению, именно, в этом месте был когда-то погребен праведный халиф Али, зять и кузен исламского пророка Мохаммеда, убитый предателями-заговорщиками.

Афганские историки утверждают, что изначально Али похоронили недалеко от Багдада, однако сразу после погребения его последователи забрали тело, чтобы перепрятать. Они боялись, что враги Али не успокоятся даже после его смерти и осквернят останки. Тело перевозили на верблюде, но тот, не выдержав долгого, изнурительного похода, в итоге пал. Считается, что на том самом месте погибшего и захоронили, из-за чего гробница и выстроенная позже мечеть получили название «Мазари-Шариф» (дословно – «Могила святого»). Так называется и город.

В период набега на эти земли войск Чингисхана, могилу пришлось засыпать землей, чтобы враги ее не заметили. Ну, а обнаружили ее, согласно преданию, крестьяне местной деревни. Вспахивая землю, они случайно наткнулись на каменную гробницу. Внутри лежали Коран, знаменитый меч Али, а также, его мертвое тело, которое не подверглось разложению, что впоследствии и посчитали признаком святости.

Интересно, что персы и арабы не поддерживают эту гипотезу и считают, что Али убили вовсе не здесь, а в Месопотамии, могила же его, по их версии, находится в Неджефе (Ирак).

Другой такой мечети в мире нет

В числе самых почитаемых захоронений мечети – прежде всего, квадратная купольная гробница-мавзолей Амира Доста Мухаммеда, Вазир Акбар Хана и аналогичное строение для Амира Шер Али и его семьи.

Расположенный во внутреннем дворе мечети мавзолей Хазрата Али фантастически красив! Он покрыт ковром изразцов весьма причудливого узора.

Отличительной особенностью Голубой мечети является то, что войти в нее могут даже иноверцы – правда, за определенную плату. А вот посетить гробницу Али представителям других конфессий запрещено.

Внешне, мечеть выглядит просто потрясающе: два купола ярко-синего цвета очень удачно сочетаются с изразцовым покрытием всех оттенков голубого. На этом сине-бирюзово-голубом «ковре» гармонично смотрятся желтые и красные акценты, а орнамент настолько затейлив, что невозможно отвести взгляд. Внутри здания не менее красиво.

Хотя, большая часть этого убранства появилась в прошлом и позапрошлом столетиях, во время реставрации здания, есть здесь и более древние фрагменты – например, мраморная плита, на которую нанесена надпись: «Али — лев Аллаха». Так называли халифа при жизни.

Голубая мечеть по полному праву считается самой главной достопримечательностью и визитной карточкой Мазари-Шарифа и Балха. Помимо архитектурного памятника и культового места, эта мечеть стала и центром общественной жизни города.

В конце марта шииты неизменно поднимают над мечетью большой флаг, в знак начала 40-дневных празднеств в честь Навруза (мусульманского Новолетия). День окончания этого праздничного периода, который называют «Красный Расцвет», обычно совпадает с той чудесной порой, когда в окрестностях Мазари-Шарифа расцветают красные тюльпаны.

Голубая мечеть внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и, помимо паломников-мусульман (в основном, шиитов) и туристов, ее в большом количестве посещают фотохудожники. С какой точки ни снимай – обязательно получится шикарное фото.

А еще, местные жители верят, что тысячи белых голубей, которых, практически, всегда можно увидеть во дворе мечети и вокруг нее, поселились здесь неспроста. В народе говорят, что одна из этих птиц (какая именно – неизвестно) на самом деле вовсе не голубь, а дух, посланный сюда Всевышним.

Согласно еще одному поверью, обычные серые голуби, попав в это святое место и пробыв на территории мечети сорок дней, становятся белыми.

"Культурология"