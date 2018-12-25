В Турции перевезли старинную мечеть, чтобы избежать ее затопления

В турецкой провинции Батман прошла «спецоперация» по эвакуации мечети.

Как со ссылкой на Hurriyet Daily News и «ИсламДаг», сообщает islam-today.ru, мусульманский храм было решено перенести для того, чтобы избежать ее затопления.

Как оказалось, в ближайшее время на территории провинции будет введена в эксплуатацию мощная гидроэлектростанция, строительство которой, естественно, влечет за собой создание водохранилища.

В результате в зоне возможного затопления оказался древний город Хасанкейф, в котором находится множество памятников архитектуры, истории и культуры. Власти провинции сейчас проводят операции по эвакуации наиболее ценных объектов.

Возраст перемещенной мечети Эйюби, по оценкам историков, составляет, по меньшей мере, 600 лет. Для эвакуации здание, вес которого – около 4600 тонн, было распилено на три части.

С помощью специальной техники мусульманский храм перевезли на новое место - в специально созданном культурном парке «Хасанкейф».