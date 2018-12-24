В Индии нелегальные мусульманские мигранты совершают суициды из-за угрозы депортации

В Индии нелегальные мусульманские иммигранты совершают самоубийства под угрозой депортации, но власти все активней депортируют мусульман на родину, преимущественно в Бангладеш.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "religionnews" и местные СМИ официально зарегистрировано 16 самоубийств, ставших следствием правительственной кампании в провинции Ассам на границе с Бангладеш – четвертой по численности мусульманского населения страной мира.

Местная правозащитная группа заявляет, что ей известно уже о 32 случаях самоубийств с тех пор, как националистическая Индийская народная партия (БДП) пришла к власти в мае 2016 года и взялась за чистку населения провинции, опираясь на данные прошлой переписи, проведенной более 70 лет назад. В результате более 4 млн. человек не попали в последний вариант «Национального реестра граждан», опубликованного в июле этого года. Этим несчастным предстоит доказывать свои гражданские права перед особыми трибуналами по делам иностранцев, либо подвергнуться аресту и депортации.

Местные радикальные партии годами травили бенгалиязычных сограждан (как мусульман, так и индуистов) как «чужаков», но после прихода к власти националистической партии БДП вся тяжесть государственной машины навалилась в основном на мусульман, проживающих в провинции Ассам, поскольку партия считает их угрозой «коренным» уроженцам. При этом БДП сразу после прихода к власти в 2016 году внесла в парламент Законопроект о поправках к миграционному законодательству, позволяющий нелегальным индуистским мигрантам из Афганистана, Бангладеш и Пакистана получать гражданство Индии в упрощенном порядке. Законопроект пока не ставился на голосование, он находится на рассмотрении в парламентских комитетах.

В своей избирательной кампании два года назад, кандидаты от БДП всячески расписывали ужасы нелегальной иммиграции. Некоторые из лидеров БДП теперь сокрушаются, что доля мусульман в провинции растет угрожающими темпами из-за их миграции с территории Бангладеш, а другие объясняют этот рост высокой рождаемостью в мусульманских общинах. Главный министр провинции Сарбананда Соновал (Sarbananda Sonowal) пообещал очистить Ассам от нелегального населения. По некоторым подсчетам, каждый десятый житель среди 31-миллионного населения Ассама является бенгалиязычным индуистом, а каждый третий – бенгалиязычным мусульманином.

Еще до публикации данных последней переписи в июле этого года, более 120 тысяч бенгалиязычных жителей провинции были зачислены в категорию «сомнительных избирателей» с неясным гражданским статусом в провинции. Они подлежат лишению избирательных прав и суду «трибуналов по делам иностранцев» с возможным арестом и депортацией.