Мусульманки в Конгрессе США принесут присягу на Коране
15:30, 21 декабря 2018Ислам
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Коран Томаса Джефферсона хранится в библиотеке Конгресса США / islam-today.ru
Мусульманки Ильхан Умар и Рашида Тляйб, которые по итогам прошедших выборов стали членами Конгресса США, 3 января принесут присягу.
Об этом сообщает Islam-today.
Примечательно, что сделают они это на мусульманском священнописании, причем, на том, который принадлежал одному из отцов-основателей США Томасу Джефферсону.
Сейчас Коран, изданный на английском языке в 1734 году, и находившийся в личном пользовании Джефферсона, хранится в библиотеке Конгресса.
Рашида Тлаиб в интервью для Detroit Free Press отметила, что многие отцы-основатели США знали об исламе больше, чем нынешние конгрессмены.
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