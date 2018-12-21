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Мусульманки в Конгрессе США принесут присягу на Коране

15:30, 21 декабря 2018
Ислам
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Коран Томаса Джефферсона хранится в библиотеке Конгресса США / islam-today.ru

Об этом сообщает Islam-today.

Примечательно, что сделают они это на мусульманском священнописании, причем, на том, который принадлежал одному из отцов-основателей США Томасу Джефферсону.

Сейчас Коран, изданный на английском языке в 1734 году, и находившийся в личном пользовании Джефферсона, хранится в библиотеке Конгресса.

Рашида Тлаиб в интервью для Detroit Free Press отметила, что многие отцы-основатели США знали об исламе больше, чем нынешние конгрессмены.

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